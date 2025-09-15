Rally Neuquino: Tuvo su paso por Picún Leufú con los siguientes resultados

Se corrió la séptima fecha del campeonato 2025 del Rally Neuquino en Picún Leufú y tuvo participación de la comarca petrolera entre los primeros lugares de cada categoría.

Jeremias Tieri se ubicó en segundo lugar en la categoría A7 mientras que Daniel Sosa se ubicó en cuarto lugar. En la RC5 los hermanos Orellana se quedaron en cuarto lugar mientras que Lautaro Angeloni finalizó quinto.

En la categoría N2L Gustavo Gomez se ubicó en tercer lugar. La categoría N2 quedó en suspenso ya que la Federación Neuquina de Automovilismo retuvo elementos de varios autos y se espera resolución. Orlando Wircaleo de Cutral Co se quedó con el primer puesto de la categoría.