Realizan torneo de ajedrez por el aniversario del barrio Centro Sur, de Cutral Co

La competencia se llevará a cabo el próximo domingo 5 de octubre

El barrio Centro Sur de Cutral Co, en conjunto con la escuela de Ajedrez Enroque, organizará un torneo de ajedrez para celebrar el aniversario del barrio. La competencia se llevará a cabo el próximo domingo 5 de octubre, a partir de las 15:00 horas, en la sede del barrio Centro Sur.

El torneo se desarrollará bajo el sistema suizo de 5 rondas, con un ritmo de juego de 10 minutos más 3 segundos de incremento por jugada, lo que permitirá un desarrollo ágil y competitivo para todos los participantes.

La inscripción tiene un valor de $5.000, y los interesados pueden registrarse o solicitar informes a través de los teléfonos 299-4675551 y 299-5720339.

Desde la organización invitan a vecinos y aficionados al ajedrez a participar de esta jornada que combina la celebración del barrio con la práctica de este deporte mental, fomentando la participación comunitaria y la integración social.