Polémicas, expulsados y empate sobre la hora entre Petrolero y San Patricio

El equipo de Plaza Huincul visitó a San Patricio en la jornada de ayer y logró un empate sobre la hora.

En un partido de trabado y pocas ocasiones claras de gol, Petrolero estaba consiguiendo un empate importante y si rival a los 90 minutos se quedaba un con hombre menos por la expulsión de Gonzalo Fleming.

En tiempo de descuento San Patricio tuvo un tiro libre en los pies de Oscar Paez no la pudo desviar un compañero suyo y se le metía a Hernan Cordoba en el arco a los 95 minutos deñ encuentro.

Todo Petrolero Argentino reclamó una posición adelantada del jugador de San Patricio que no logró desviar el balón pero el árbitro a instancias del línea cobraba el gol. En esos reclamos se fueron expulsado Toti Badilla y el técnico de Petrolero Joaquín Pereyra.

Petrolero saco del medio y logró enviar el balón a campo rival, Viveros entro al área con peñota dominada y fue derribado por la gente de San Patricio y el árbitro cobraba penal. El encargado de cambiarlo por gol fue Leandro Valenzuela.

Petrolero Argentino llega al clásico frente a Alianza con un buen resultado en una cancha difícil pero no podrá contar con su capitán Badilla entre los convocados.