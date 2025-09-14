Plaza Huincul ofrece test vocacional gratuito para estudiantes de secundaria

La subsecretaría de Capacitación de Plaza Huincul invita a los jóvenes que están finalizando la secundaria a participar de un test vocacional gratuito, acompañado de una orientación personalizada. La iniciativa busca ayudar a los estudiantes a definir sus intereses y elegir la carrera o formación más adecuada para su futuro profesional.

Las actividades se llevarán a cabo en la sede de la subsecretaría, ubicada en Av. del Libertador 517, barrio Central, los días jueves y viernes, en el horario de 14:30 a 17:30 horas. La propuesta comenzará a implementarse a partir del viernes 19 de septiembre.

Los interesados pueden acercarse directamente a la sede durante los horarios indicados para participar del test y acceder a la orientación personalizada.