Plaza Emprende se desarrollará este domingo en el Centro Cultural Marité Berbel

Plaza Huincul invita a toda la comunidad a participar de Plaza Emprende, una feria de emprendedores que se realizará este domingo 14 de septiembre, en el Centro Cultural Marité Berbel, ubicado en Avenida del Libertador N° 514.

El evento se desarrollará en el horario de 17:00 a 20:30 y tiene como objetivo brindar un espacio para que los emprendedores locales puedan exhibir y vender sus productos, así como generar un punto de encuentro con vecinos y visitantes interesados en la producción regional.

Los asistentes podrán recorrer distintos puestos, conocer la variedad de productos que se ofrecen en la ciudad y dialogar directamente con quienes los elaboran. Entrada es libre y gratuita.