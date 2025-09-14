Niñez de Plaza Huincul participó del 2° encuentro del Congreso para Adolescentes en Cutral Co

El pasado 10 de septiembre se llevó a cabo en el C.P.E.M. N°51 de Cutral Co el 2° Encuentro del Congreso para Adolescentes, con la participación del equipo de la dirección de Niñez y Adolescencia, dependiente de la subsecretaría de Institucionales.

En esta oportunidad, se brindó un espacio de psicoeducación sobre Consumos Problemáticos, con el objetivo de acercar a las y los estudiantes información clara y herramientas concretas para la prevención y promoción de la salud.

La jornada se desarrolló bajo una dinámica interdisciplinaria e intersectorial, que permitió integrar distintos enfoques y aportes profesionales en el abordaje de problemáticas que atraviesan a la juventud.