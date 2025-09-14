La Policía desarticula presunta banda narco en Rincón de los Sauces

La lucha contra el narcotráfico en Neuquén sumó un nuevo operativo exitoso en la localidad de Rincón de los Sauces. La Policía provincial realizó allanamientos simultáneos en tres domicilios, detuvo a tres personas y secuestró drogas, armas y dinero en efectivo.

Los procedimientos se llevaron a cabo el viernes por la tarde en dos inmuebles de calle Mitre (manzanas 77 y 80) y uno en calle Resistencia. En uno de ellos, señalado como punto de venta, fueron identificados dos adultos presuntamente dedicados a la comercialización de estupefacientes.

Entre los elementos incautados figuran 27,17 gramos de clorhidrato de cocaína, seis envoltorios de hongos alucinógenos, $1.071.100 en efectivo, cinco armas de fuego, 250 municiones, tres balanzas de precisión, diez teléfonos celulares, anotaciones vinculadas a la actividad ilícita, una computadora portátil y dos cámaras de seguridad conectadas a dispositivos móviles.

La fiscalía provincial de Narcocriminalidad intervino en la investigación y dispuso la clausura preventiva de los domicilios de calle Mitre, manzana 80, y calle Resistencia, que quedaron bajo custodia policial mediante rondines.