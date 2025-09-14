Fútbol mixto en la Estudiantina 2025: más de 50 cursos participaron en Plaza Huincul

Este sábado y domingo, el Club Silam de Plaza Huincul fue escenario de la competencia de fútbol mixto de la Estudiantina 2025, con la participación de 53 cursos de escuelas técnicas y comerciales de Cutral Co y Plaza Huincul.

Por primera vez, el evento fue organizado de manera conjunta por la Municipalidad de Cutral Co, la Municipalidad de Plaza Huincul y la Cooperativa Copelco, consolidando la Estudiantina como una de las actividades deportivas y recreativas más importantes de la región.

La final del torneo enfrentó a 5°3° de la EPET N°10 y 6° “Bajo Cero” de la EPET N°1, en un partido intenso que concluyó con la victoria de la EPET N°10 por 7 a 4.

🏆 Podio de ganadores:

1° puesto: 5°3° – EPET N°10

2° puesto: 6°C – EPET N°1

3° puesto: 5°1° – EPET N°10

El torneo continuará este lunes desde las 09:00 en el Gimnasio Municipal General Enrique Mosconi de Cutral Co, con la competencia de Vóley mixto, sumando emoción y participación a la Estudiantina 2025.