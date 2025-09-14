Este es el pronóstico del tiempo para este domingo en Cutral Co y Plaza Huincul

La Autoridad Interjurisdiccional de las Cuencas (AIC) informó que este domingo 14 de septiembre el tiempo en Plaza Huincul y Cutral Co se presentará con el cielo mayormente cubierto durante toda la jornada.

Según el reporte, la temperatura máxima alcanzará los 16 °C durante el día, mientras que por la noche se espera un marcado descenso hasta una mínima de 1 °C.

En cuanto al viento, se prevé una intensidad moderada:

Durante el día, con una velocidad promedio de 17 kilómetros por hora y ráfagas de 11 kilómetros.

En la noche, alcanzará los 19 kilómetros por hora, también con ráfagas de hasta 11 kilómetros.

Por otra parte, desde el punto de vista astronómico, la Luna se encontrará en fase de Cuarto Menguante en el signo de Géminis, lo que acompañará el cielo nocturno de la región.