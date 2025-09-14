Demoraron a un hombre tras intentar embestir a ciclistas en Cutral Co

Un operativo policial se desplegó ayer en el barrio Pueblo Nuevo luego de un incidente que pudo haber terminado en tragedia durante la competencia ciclística Homenaje a José Héctor Rioseco.

Según informaron, un automóvil blanco intentó embestir a los ciclistas en dos ocasiones mientras transitaban por la ruta 17, en sentido Picún Leufú – Plaza Huincul. La rápida reacción del grupo motorizado de la Policía de la Provincia del Neuquén permitió iniciar una persecución que continuó por diferentes calles de Plaza Huincul hasta Cutral Co, donde el vehículo fue finalmente interceptado en la esquina de Poma y Wilmiro Challiol.

El conductor del Toyota blanco deportivo fue demorado y el automóvil secuestrado. Afortunadamente, no se registraron heridos durante el hecho.

Las imágenes del procedimiento fueron captadas mientras la radio local Fuego transmitía en vivo la competencia ciclística, documentando tanto el incidente como la intervención policial.