Cutral Co: Docentes del barrio Unión serán homenajeados en su día

El próximo lunes 15 de septiembre, los docentes del barrio Unión celebrarán su día con un gran agasajo y homenaje organizado especialmente para ellos. La actividad se desarrollará en el Gimnasio del barrio, ubicado en la intersección de las calles Islas Malvinas y Eguinoa, a partir de las 18:30 horas.

Durante el encuentro, los docentes podrán disfrutar de música en vivo, karaoke para solistas y dúos, así como de delicias gastronómicas y sorpresas especiales. Además, se entregarán regalos a los homenajeados como parte de la celebración.

Los organizadores invitan a los docentes a confirmar su asistencia al teléfono 2995-132365 para garantizar la participación en el evento.