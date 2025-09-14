Amalur representará a la comarca petrolera en el Torneo Internacional de Vóley en Mar del Plata

El equipo de vóley Amalur, reconocido por sus destacadas actuaciones en torneos provinciales e independientes, fue invitado a participar del Torneo Internacional de Vóley en Mar del Plata, compitiendo en las categorías sub 14 y sub 16.

Con el objetivo de cubrir los gastos de transporte e inscripción, el equipo solicita la colaboración de la comunidad. Cada jugadora debe abonar $250.000 por inscripción, que puede efectuarse mediante transferencia o en efectivo. Por su parte, el transporte representa otro de los gastos importantes, sobre los cuales el equipo continúa gestionando alternativas para costearlo.

Todos los interesados en colaborar pueden enviar su aporte al alias monica.264.abrigo.mp o comunicarse con el entrenador al 299-5807503.