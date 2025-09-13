Ropa de trabajo de estatales: tiene fecha el pago de la segunda cuota

El Gobierno de la Provincia del Neuquén la abonará el viernes 19 de septiembre.

El viernes 19 de septiembre, el Gobierno de Neuquén hará efectivo el pago de la segunda cuota de la asignación por ropa de trabajo, correspondiente a 2025, según se informó.

Será para todos los sectores de la administración pública provincial, incluida Policía, salvo docentes y aquellos que reciben directamente la indumentaria; es decir, Ente Provincial de Agua y Saneamiento (EPAS), Ente Provincial de Energía del Neuquén (EPEN), dirección provincial de Vialidad y Control de Ingreso Provincial de Productos Alimenticios (CIPPA).

Desde el ministerio de Economía, Producción e Industria de la Provincia precisaron que el monto a abonar en esta segunda cuota es de 236.558 pesos, mientras que la primera -que se pagó el 16 de abril- fue de 212.608 pesos.

La diferencia radica en la variación que registró el Índice de Precios al Consumidor (IPC) entre abril y agosto de este año.

Los importes serán depositados en las cuentas que los trabajadores de la administración pública provincial poseen en el Banco de la Provincia del Neuquén (BPN).