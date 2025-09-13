Qué anuncia el pronóstico para este sábado en Cutral Co y Plaza Huincul

Llegó el sábado y la jornada se espera con algo de viento. El pronóstico desde la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas -AIC- se indica cielo parcialmente cubierto y hacia la noche se cubrirá.

La temperatura máxima durante el día será de 15° Centígrados y la mínima de 8° hacia la noche.

El viento se presentará del sector sudoeste a 37 kilómetros con ráfagas de 46 a lo largo del día y para la noche se mantendrá del mismo cuadrante a 33 kilómetros con ráfagas de 39, por la noche.

Para el domingo se indica una mínima de 1° y la máxima de 16° centígrados.