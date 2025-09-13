Plaza Huincul: un vecino fue asistido después del incendio de un departamento

Alrededor de las 13 se desató hoy un incendio en la calle Julio de Caro en el barrio Central de Plaza Huincul.

El siniestro se registró en uno de los tres departamentos y el dueño alcanzó a salir del interior aunque se solicitó una ambulancia para que pudiera ser asistido porque logró sortear las llamas y salió.

Una primera dotación con seis voluntarios de la Central N° 17 de Plaza Huincul acudió en primer término y luego se le sumó el apoyo hídrico y una unidad de logística con cuatro voluntarios más. La rápida intervención de los bomberos evitó que avanzaran más las llamas hasta los otros departamentos linderos al incendiado.

Desde el propio cuartel se inform´que la planta baja resultó con pérdidas totales. El primer piso tuvo ahumamiento total.