El sindicato de Petroleros Privados donó equipamiento para bomberos en más de $200 millones

En un acto cargado de emoción y compromiso comunitario, el Sindicato de Petróleo y Gas Privado de Río Negro, Neuquén y La Pampa entregó este viernes más de 200 millones de pesos en equipamiento y uniformes estructurales al cuartel de bomberos voluntarios de Cinco Saltos.

La ceremonia se realizó en el cuartel ubicado sobre la avenida Blumetti y fue encabezada por el secretario general del sindicato, Marcelo Rucci, y el secretario adjunto, Ernesto Inal.

También participaron Mari Fuentes, presidenta de la comisión directiva de Bomberos, quien presentó un nuevo autobomba adquirido con fondos de la cooperadora; el jefe del cuartel, Alejandro Guerrero; y Jorge Tapia, en representación de la empresa operadora Total Energies.

“Estamos hablando de más de 200 millones de pesos de donación. Esto va a poner al cuartel en otro nivel: les va a dar la seguridad de tener los elementos que necesitan y reconocer la tarea que realizan día a día”, afirmó Rucci.

Y subrayó: “Esperamos que esto contagie al resto de las empresas. Nosotros siempre estamos presentes en cada localidad de Río Negro, Neuquén y La Pampa”.

Inal, nacido en Cinco Saltos, destacó la importancia personal y comunitaria de la jornada: “Volver a mi lugar de origen y poder ayudar es muy especial. El cuartel de bomberos es a pulmón. Ellos son los que se juegan la vida por nosotros, cuando todos corren ellos entran para salvar. Lo mínimo que podemos hacer es darles una mano. Para mí es un regalo al corazón”.

El Sindicato reafirmó así su compromiso con la solidaridad y la responsabilidad social, acompañando a instituciones fundamentales de cada localidad. La donación a los bomberos de Cinco Saltos se suma a múltiples acciones que la organización gremial viene impulsando en hospitales, clubes, escuelas y centros comunitarios de la región.

“Siempre decimos que nuestro gremio no solo defiende a los trabajadores en los yacimientos, también está presente en cada comunidad. Y este acto es una prueba concreta de ese compromiso”, concluyó Rucci.