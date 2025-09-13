El fútbol mixto convocó a los participantes de la Estudiantina 2025

Este sábado se realizó la segunda jornada de la Estudiantina 2025, con el inicio de la competencia de fútbol mixto en las instalaciones del Club Silam de Plaza Huincul.
Durante esta primera etapa del torneo deportivo se disputaron los encuentros correspondientes a la fase de grupos y los octavos de final.
Las instancias decisivas (cuartos de final, semifinales y final) tendrán lugar el día domingo 14 de septiembre a partir de las 9:00.
Tras los encuentros disputados el día 1, los clasificados a las instancias finales son:
5° 3° EPET 10
6° G EPET 1
5° G EPET 1
6° F EPET 1
5° A CPEM 51
5° 5° CPEM 58
5° D CPEM 51
5° 1° EPET 10
5° A EPET 1
5° 4° CPEM 58
5° G CPEM 6
5° B EPET 1
4° C CPEM 6
6° C EPET 1
En el caso de 5° 1° y 5° 3° de la EPET 10 aguardan rival y ya clasificaron a los 4° de final, se informó.