Comienzo con victoria para Pérfora en el Pre Federal 2025

El Verde venció como local a Atlético Regina en el Malvinas Argentinas por 82 a 79 en la primera fecha del campeonato donde defiende el titulo.

El encuentro tuvo varias idas y vueltas en el marcador. Atlético Regina comenzó fuerte en el marcador ganando el primer cuarto por 31 a 19. En el cierre del primer tiempo, Pérfora despertó y acortó la distancia a solos 4 puntos.

Pérfora tomó el control del encuentro y se puso por delante en el marcador cerrando el tercer cuarto a su favor por 66 a 61. Los últimos 10 minutos le permitieron al Verde quedarse con la victoria en casa por 82 a 79 seguir invicto como local.