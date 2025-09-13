Ciclismo: hubo emoción en el gran premio homenaje a José Héctor Rioseco en Cutral Co

Se realizó un emotivo homenaje a José Héctor Rioseco en el municipio de Cutral Co. Durante el acto que se hizo el viernes por la tarde se proyectó un video con recuerdos de su gestión y se entregó un presente a su hijo, Enzo Rioseco.

Su hermano y actual intendente, Ramón Rioseco, su hermana Teresa, y sus sobrinas estuvieron junto a otros funcionarios y amigos.

Una vez finalizada la ceremonia, dio inicio el gran premio de Ciclismo, que reunió a competidores de Santiago del Estero, San Juan, Mendoza, Río Negro, Neuquén y distintas localidades de la región.

En sus palabras el actual jefe comunal recordó la vocación y capacidad de gestión de quien fuera intendente de la ciudad.

Y el presidente del Club Deportivo Cultural Municipales de Cutral Co, José Navarrete, resaltó la huella imborrable que dejó en el deporte, la juventud y el desarrollo social.

Estos son los resultados de la jornada del viernes

Damas: Lucía Bastía; Yesica Inostroza y Valentina Orocito. En la general: 1° Leandro Velardez (JC Competición); 2° Nicolás Traico (Metaltej); y 3° Claudio Flores (Jeremías Competición)