Declararon de interés municipal y deportivo la Vuelta Ciclística de Cutral Co, José Héctor Rioseco

En la sesión de este jueves, las y los concejales de Cutral Co declararon de interés municipal y deportivo el gran premio ciclístico “José Héctor Rioseco” que se llevará a cabo los días 12, 13 y 14 de septiembre de este año.

La competencia deportiva está organizada en reconocimiento y homenaje a quien fuera intendente de Cutral Co, desde el 10 de diciembre de 2015 hasta el 6 de septiembre de 2023 cuando falleció.

En los considerandos se recordó que el jefe comunal fue “impulsor de eventos en los barrios y en la ciudad acompañando en todas las disciplinas tanto deportivas como culturales a los niños, adolescentes y jóvenes. Además de haber sido un “destacado intendente dejó un camino marcado para niños, jóvenes y adolescentes” que quieran seguir “impulsando este gran desafío como lo es el ciclismo en nuestra ciudad”.

Se agregó que “el homenaje es un reconocimiento a su trayectoria en el ámbito deportivo, cultural, siendo que fue el pionero en el primero en generar eventos con invitados internacionales a Cutral Co y favoreció el contacto del público con referentes destacados”.

Consideraron que es una forma de mantener su memoria y agradecer todo lo hecho por la ciudad.

“Cuando llegaba la vuelta ciclística de Cutral Co me llamaba cada tanto para citar a los equipos continentales que había en Argentina y estaba a disposición y pendiente de todo”, fundamentó el edil Maximiliano Rolly Navarrete. El edil sostuvo la gran presencia y humildad que caracterizaba a José y el amor por el deporte, no solo en el ciclismo.

Respaldó además la tarea que lleva adelante la comisión organizadora, a través de José Navarrete. La declaración fue aprobada por unanimidad de los ocho presentes.