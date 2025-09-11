Atención Cutral Co: el registro civil móvil llegará este jueves

Las vecinas y vecinos que quieran hacer un trámite en el Registro Civil móvil podrán ir este jueves al barrio Aeroparque.

El dispositivo se instalará en la sede barrial situada en Córdoba N° 1090 de esa barriada. La atención será de 9 a 14, aunque se recordó que es por orden de llegada y habrá cupo para 50 trámites.

Las ciudadanas y ciudadanos pueden hacer los siguientes trámites: el DNI de recién nacido que es sin cargo.

El DNI regular o la actualización tiene un costo de $7.500; el DNI Exprés cuesta $18.500. Para las personas extranjeras que quieran hacer el DNI, el valor del trámite es de $ 14 mil y el exprés también para extranjeros cuesta $25 mil.

En el caso de los pasaportes, se pueden tramitar a $70 mil y el exprés tiene un valor de $150 mil.