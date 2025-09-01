Zoonosis de Cutral Co estará en el barrio Parque esta semana

Se informó desde la dirección de Zoonisis que desde este lunes y hasta el viernes próximo el quirófano atenderá en el barrio Parque Este, en las oficinas de la dirección.

Se hará allí la campaña gratuita de esterilización para perros y gatos, desde el 1 al 5 de septiembre. El quirófano funciona en calle Lago Auquinco 55.

Como es habitual, los turnos se entregan en forma presencial a partir de las 8.30 Además se entregaran dosis antiparasitarias y se colocarán vacunas antirrábicas.