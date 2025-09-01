Zoonosis de Cutral Co estará en el barrio Parque esta semana

Estará hasta el viernes en las oficinas de Zoonosis

Se informó desde la dirección de Zoonisis que desde este lunes y hasta el viernes próximo el quirófano atenderá en el barrio Parque Este, en las oficinas de la dirección.

Se hará allí la campaña gratuita de esterilización para perros y gatos, desde el 1 al 5 de septiembre. El quirófano funciona en calle Lago Auquinco 55.

Como es habitual, los turnos se entregan en forma presencial a partir de las 8.30 Además se entregaran dosis antiparasitarias y se colocarán vacunas antirrábicas.

