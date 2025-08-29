Huincul donó materiales a los chicos de la EPET 10 que compiten en el Desafío ECO YPF

El intendente municipal, Claudio Larraza, recibió al grupo de estudiantes de la E.P.E.T. N° 10, que desarrollan el proyecto Synapse para participar en el “Desafío ECO YPF 2025”.

Por iniciativa del Departamento de Mecánica de la EPET N°10 los alumnos y alumnas de la especialización Mecánica trabajan en la elaboración de una propuesta ambiciosa: el ensamblado completo de un auto de carreras eléctrico con el objetivo de representar a la escuela en esta competencia nacional, que tendrá lugar los días 8 y 9 de noviembre en la provincia de Entre Ríos.

Durante el encuentro, el intendente Larraza felicitó a estudiantes y docentes por el compromiso y la dedicación que demuestran en la preparación de un proyecto de estas características, y formalizó la donación de los elementos requeridos por los estudiantes para la construcción del chasis y la carrocería del vehículo, siendo estos 5 caños tubulares de 3/4 pulgadas y un Kit de fibra de vidrio, resina y mantos de fibra de vidrio.

Impulsado por la Fundación YPF, el Desafío ECO YPF es una competencia a nivel nacional en la que estudiantes de escuelas técnicas de Argentina diseñan y construyen vehículos eléctricos.

La iniciativa busca fomentar la sustentabilidad, el aprendizaje multidisciplinario y el trabajo en equipo, al mismo tiempo que promueve la formación de jóvenes en tecnologías aplicadas a sistemas de transporte alternativos.

El proyecto integra diversas áreas del conocimiento, como mecánica, electrónica, electricidad, informática y gestión de proyectos.