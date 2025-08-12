EPET 10: estudiantes preparan la carrera Eco YPF con la construcción de un auto eléctrico

Estudiantes de siete cursos de la EPET N° 10 de Plaza Huincul participarán, por primera vez, de la competencia denominada Eco YPF, que se realiza anualmente en Concepción del Uruguay, en Entre Ríos. Será el 8 y 9 de noviembre.

Las alumnas Camila Buttarelli; Valentina Gallo y Lourdes Blonski -que representan a 4°, 5° y 6° años respectivamente de la especialidad Mecánica- y una división de Petróleo, contaron en qué consiste su proyecto denominado Synapsi.

“El proyecto consiste en la fabricación de un auto eléctrico. El nuestro se llama Synapsi y el tomará parte de Eco YPF 2025”, explicó Camila. “La escuela, por primera vez, salió becada para participar en esta competencia. Somos todos los cursos de Mecánica y uno de Petróleo para construir el auto eléctrico, y entre todos somos un gran equipo”, explicó Camila.

Lourdes detalló que en la carrera habrá escuelas de Tierra del Fuego, Neuquén, Río Negro, Salta, Tucumán. “Ahora estamos pidiendo ayuda a las empresas o comercios que puedan colaborar con dinero para el proyecto”, aclaró.

Por su parte, Valentina señaló que la beca de la Fundación YPF consiste en la inscripción y las piezas fundamentales del karting. Sin embargo, todo el resto lo deben diseñar y construir entre los alumanos y alumnas participantes.

La delegación que viajará a Entre Ríos será de diez integrantes, ocho alumnos y dos docentes. Entre los concurrentes tiene que haber una mujer y un varón, pilotos.

“Nos dividimos las tareas entre los cursos, tenemos que diseñar desde cero el karting y algunos se encargan del diseño, de los materiales, la aerodinámica, por eso queremos conseguir sponsor para comprar lo que necesitamos”, aclararon.

Este desafío les permite a todo el alumnado involucrado aprender a trabajar en el área técnica, desenvolverse en equipo, aprender a desarrollar ideas, plasmarlas y llevarlas a cabo. “Esto es un gran logro para la escuela”, apuntaron.

“Es la primera vez que la escuela participa y pone más en juego a la hora de querer esforzarnos”, describieron.

Camila indicó que además de las horas de taller tienen las horas en el aula para sumarse al proyecto. Deben aborcarse a la metalurgica , electrotécnica, la parte eléctrica, el chasis, la carrocería, el armado, todo. Se ve involucrada soldadura y todo lo que implica armar un vehículo.

Una vez que lleguen las piezas, se avanzará con el armado. Es por eso que requieren del aporte de dinero por parte los sponsor que no necesariamente tienen que ser los dedicados a repuestos o talleres mecánicos.

Para aportar el dinero se pueden comunicar vía Instagram a la siguiente cuenta: @synapseepet10 y al teléfono celular 2995492822.