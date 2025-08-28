Tras los reclamos, el ministro anunció mejoras para el servicio de Hemoterapia

Trabajadores del sector de Hemoterapia que se manifestaron públicamente por la falta de lugares acordes a funcionar -se hacen extracciones en un tráiler- hicieron el planteo al ministro de Salud, Martín Regueiro en la tarde de ayer.

El funcionario de la cartera provincial, después del encuentro, detalló que es un plan de obras que está previsto para el año próximo. “No se puede todo junto. Es una obra grande, incluye ampliar el laboratorio también”, sostuvo Regueiro.

En el detalle de los proyectos que están en marcha este año y de los que siguen en orden para el año próximo figuran el dispositivo habitacional para pacientes de salud mental que se licitó hace tres semanas atrás. Y dijo que hubo obras que ya se terminaron -en algunos casos, las inició el gobierno anterior y las pagó la actual administración como la ampliación de la guardia de emergencias y el servicio de salud mental.

Luego, recordó que el servicio de Hemoterapia está previsto para el año próximo. Si está en marcha el Banco de Leche Humana; el de kinesiología, y también la ampliación de Terapia Intensiva, que también hubo planteos.

“En este caso encontramos una solución a corto plazo y a largo plazo será la ampliación”, sostuvo Regueiro.