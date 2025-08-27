Neuquén refuerza el hospital Cutral Co y Plaza Huincul con equipamiento

La provincia de Neuquén continúa invirtiendo en la mejora del sistema de salud con la entrega de instrumental de videolaparoscopía y una incubadora de traslado para pacientes neonatales prematuros y de alto riesgo al hospital Cutral Co y Plaza Huincul.

La entrega se realizó este miércoles y estuvo a cargo del ministro de Salud, Martín Regueiro, quien destacó que se trata de “una deuda histórica” que permitirá optimizar la atención médica y reducir derivaciones. El equipamiento, valuado en 50 millones de pesos, incluye herramientas quirúrgicas de primera marca, como cánulas para neumoperitoneo de Veress, pinzas de agarre, electrodos de coagulación y disección, y tubos de irrigación y aspiración, utilizadas tanto en procedimientos de urgencia como programados.

La incubadora de transporte garantiza un entorno controlado de temperatura, humedad y oxigenación para neonatos prematuros y de alto riesgo, minimizando la pérdida de calor y protegiendo a los pacientes durante traslados terrestres y aéreos. El equipo incluye un carro plegable para facilitar la movilidad.

Del acto participaron también el intendente de Plaza Huincul, Claudio Larraza; el jefe de la Región Sanitaria de la Comarca, Daniel Conti; representantes del municipio de Cutral Co; y el director del hospital, Gastón Zúñiga.