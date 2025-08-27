Habrá misa de bendición de enfermos en Cutral Co

La comunidad de la Parroquia San Juan Bosco invita a participar este miércoles 27 de agosto de una celebración especial en el marco del Plan Pastoral Yuma 2025, bajo el lema “Con María, ensancha tu tienda”.

La jornada comenzará a las 18:30 horas con un espacio de alabanzas y continuará a las 19:00 horas con la Santa Misa de Bendición de Enfermos y Afligidos. La celebración se llevará a cabo en el salón de la Renovación Carismática Católica, perteneciente a la Diócesis de Neuquén.

Desde la organización se solicita a los asistentes colaborar con un alimento no perecedero, que será destinado a las familias que más lo necesitan.