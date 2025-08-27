Felicitan a Cimal Plate

Me gustaría felicitar al equipo de fútbol Cimal Plate, que luego de un fin de semana a puro fútbol en el Sauce se consagraron campeones del provincial.

Es un equipo con una larga trayectoria e innumerables victorias, las cuales han conseguido con mucho esfuerzo propio y dedicación. Felicitar a todo el equipo y cuerpo técnico, que hacen hasta lo imposible para dejar a nuestro equipo en lo más alto.

También felicitar y agradecer a la familia de cada jugador y la hinchada, que pese a las distancias o el clima siempre están firmes al pie del cañón… más que un equipo somos una familia y es hermoso ser del verde.

