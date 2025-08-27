Estudiantes de Plaza Huincul realizan visita a yacimientos hidrocarburíferos

Estudiantes de los cursos de Recorredor de Yacimientos y Mecánica Industrial realizaron una visita guiada al Norte de la Dorsal, en el marco de su formación profesional en el sector energético.

La actividad forma parte del proyecto Escuela de Gas y Petróleo, impulsado por el Consejo Provincial de Educación (CPE) y la Subsecretaría de Capacitación de la Municipalidad de Plaza Huincul. Tras completar la etapa teórica en el Centro de Formación y Entrenamiento Profesional, los estudiantes pudieron conocer de cerca las tareas y operaciones que se llevan a cabo en los yacimientos hidrocarburíferos.

Según la subsecretaria de Capacitación, Soledad Almendra, “este proyecto de formación técnica tiene como objetivo facilitar la inserción laboral de los jóvenes en la ciudad, respaldando la política del Gobierno de la Provincia del Neuquén de priorizar a los neuquinos mediante el programa Emplea Neuquén”.