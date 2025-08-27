EPA 5 de Cutral Co abre inscripciones para auxiliar administrativo contable

EPA N.º 5 de Cutral Co informó que se encuentran abiertas las inscripciones para el trayecto de Auxiliar Administrativo Contable, avalado por el Consejo Provincial de Educación.

El curso, con una duración de cuatro meses, está orientado a brindar las herramientas necesarias para desempeñarse en el ámbito administrativo. Entre los contenidos se incluyen Word, Excel, procesos contables, liquidación de sueldos, aplicaciones tecnológicas y confección de currículum vitae. La formación se dictará en la sede del barrio Parque Este, en el turno mañana.

Los interesados podrán inscribirse de lunes a viernes, de 18:30 a 21:30, en el edificio escolar N.º 119, presentando fotocopia del DNI y acta de nacimiento, junto con la certificación de estudios realizados. Para más información, se puede contactar al 299-6131476.