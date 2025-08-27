El personal de Terapia Intensiva del hospital alerta sobre graves falencias edilicias

Los trabajadores de la Unidad de Terapia Intensiva (UTI) del Hospital de Complejidad Media de Cutral Co y Plaza Huincul —enfermeros, médicos y kinesiólogos— hicieron público un comunicado dirigido a la comunidad en el que expresan su preocupación por las condiciones edilicias del sector y advierten que la situación compromete la calidad y seguridad de la atención a los pacientes.

El equipo recordó que la unidad fue concebida hace 12 años como una Terapia Intermedia, pero desde hace tiempo funciona como Terapia Intensiva debido a la complejidad de los casos y la alta demanda de camas. Sin embargo, el área no cuenta con la infraestructura necesaria para cumplir con las normativas nacionales e internacionales vigentes, como la Resolución 1445/2019 del Ministerio de Salud de la Nación.

Principales deficiencias señaladas

Entre los puntos críticos enumerados por el personal figuran:

La ausencia de una isla de enfermería con visión directa hacia los pacientes.

Oficinas de enfermería y médicos ubicadas fuera del área de internación.

Falta de sala de máquinas para resguardar equipamiento y de un espacio privado para la entrega de informes a las familias.

Camas sin divisiones adecuadas y riesgos de accidentes con biombos improvisados.

Lejanía con sectores críticos como guardia, quirófano e imágenes, lo que complica traslados.

Paneles de oxígeno, aire comprimido y aspiración sin mantenimiento desde 2013.

Carencia de sistemas de filtrado y recambio de aire, así como de una sala de aislamiento acorde a normativa.

Falta de oficinas y espacios de reunión para el personal.

Infraestructura que impide la circulación diferenciada de materiales limpios y sucios.

Reclamos y gestiones

El comunicado señala que desde 2022 el personal viene gestionando ante la dirección del hospital y el Ministerio de Salud de la provincia una solución estructural. También informaron la situación a los Concejos Deliberantes de ambas ciudades en octubre de 2024, e incluso a la representación local de ATE Salud. Sin embargo, aseguran que hasta el momento no han recibido una respuesta concreta.

“El compromiso de nuestro personal es total. Día a día intentamos subsanar o compensar estas falencias con profesionalismo y dedicación. Sin embargo, no podemos ser cómplices de la inacción y la falta de respuesta”, remarcaron.

Una solución urgente

El pedido central de los trabajadores es la construcción de una nueva Unidad de Terapia Intensiva, adecuada a las normativas vigentes y a la demanda regional, dado que el hospital atiende a pacientes de Cutral Co, Plaza Huincul, Añelo, Rincón de los Sauces, Piedra del Águila, Picún Leufú y otras localidades aledañas, además de quienes transitan la Ruta Nacional 22.

“La inversión necesaria es mínima en comparación con el valor incalculable de las vidas que se protegerían cada día”, sostuvieron. Por ello, hicieron un llamado a las autoridades provinciales y municipales a intervenir de manera urgente y a la comunidad a acompañar el reclamo.