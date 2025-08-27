Alianza se trajo tres puntos de La Chacra

El equipo que ahora lidera Pulpo Lencina ganó un partido difícil ante Independiente de Neuquén.

Fue 2 a 1 con goles de Brian Gonzalez y Franco Goria para Alianza mientras que Carrasco había descontado para Independiente.

El partido fue parejo con un entretenido ida y vuelta en los primeros minutos y luego se hizo más fraccionado.

Alianza mostró desajustes propios del cambio de esquema por el cambio de técnico e Independiente sufrió de falta de contundencia y de juego asociado.

En el primer tiempo se fueron expulsados Guevara (I) y Koleff (A) ambos por doble amarilla.