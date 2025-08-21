YPF inauguró en Neuquén su mayor sala de operaciones para Vaca Muerta

Neuquén capital fue escenario este jueves 21 de agosto de la inauguración del Real Time Operation Center (RTIC) de YPF, la sala de operaciones más grande de la compañía, diseñada para dirigir en tiempo real los campos de petróleo y gas de Vaca Muerta.

Con una superficie de 400 metros cuadrados, 54 puestos de trabajo y un equipo de 129 profesionales que operan en turnos rotativos, el centro funciona las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Desde allí se monitorean más de 2.000 pozos, 100 instalaciones, 290 camiones, 8 equipos de pulling y se reciben imágenes en tiempo real de más de 150 cámaras distribuidas en los yacimientos, además de recolectar más de 1,5 millones de variables de campo, utilizando tecnología avanzada y antenas Starlink.

La inauguración contó con la presencia del gobernador Rolando Figueroa, quien destacó que la nueva sala permitirá mejorar la eficiencia y la competitividad de Vaca Muerta, que representa el 55% de la explotación del yacimiento. “Va a mejorar la competitividad que queremos lograr con Vaca Muerta”, afirmó.

El presidente y CEO de YPF, Horacio Marín, señaló que la sala permite tomar decisiones ágiles basadas en datos, integrar operaciones y aumentar la productividad, en línea con el Plan 4×4 de la compañía para fortalecer el desarrollo de recursos no convencionales.

El intendente de Neuquén capital, Mariano Gaido, resaltó el valor tecnológico y la modernización que representa el RTIC, mientras que el secretario general del Sindicato de Petróleo y Gas Privado de Río Negro, Neuquén y La Pampa, Marcelo Rucci, celebró la iniciativa e instó a acompañar estos avances con cambios culturales dentro de la industria.

El nuevo centro refleja un paso clave en la transformación de la gestión de los yacimientos de YPF, combinando tecnología de punta, inteligencia artificial y equipos multidisciplinarios trabajando en conjunto para optimizar recursos y costos de operación.