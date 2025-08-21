La UCR renovará autoridades en Plaza Huincul durante el V Congreso Provincial de la OTR

Plaza Huincul se prepara para recibir el sábado 30 de agosto a las delegaciones de la Organización de Trabajadores Radicales (OTR) en el marco del V Congreso Provincial, un evento que reunirá a referentes del partido y representantes sindicales de Neuquén y Río Negro.

La jornada comenzará a las 8:00 hs con la recepción de las delegaciones en el Comité Seccional de Plaza Huincul (Mendoza 560), coordinada por el Vicepresidente de OTR Neuquén, Lic. Carlos Jauge.

A partir de las 11:00 hs, se dará inicio al Congreso con la apertura formal y el trabajo en comisiones. Entre las autoridades confirmadas se encuentran Prof. Juan José Dutto, concejal y defensor del pueblo de MC Neuquén, y Adriana Santarelli, vicepresidenta de la UCR de Río Negro. Durante este espacio se presentará la “Declaración de Plaza Huincul: abramos los Comités de la UCR para capacitar trabajadores en oficios”, seguida de un debate sobre la realidad nacional y provincial, coordinado por Luis Cerini, secretario general de la Mesa Nacional de la OTR.

El evento también contempla actividades comunitarias y culturales. Entre las 13:00 y 15:00 hs se realizará la inauguración del Horno de Barro comunitario del Comité de Plaza Huincul, a cargo de afiliados locales, y la apertura de la Biblioteca del Comité, que llevará el nombre del fallecido correligionario Cristian Ibarra. La ceremonia incluirá la recepción de un libro de Malvinas donado por José Vega, veterano de Alto Valle, y palabras de su familia.

A partir de las 15:00 hs se procederá a la elección de autoridades de la Mesa Provincial, con intervenciones de representantes de diferentes circuitos y localidades, así como de autoridades partidarias presentes.

El Congreso finalizará a las 17:00 hs con la entrega simbólica de un nuevo juego de llaves de las instalaciones restauradas del Comité Seccional Plaza Huincul al Comité Central de Neuquén, acompañado de la documentación que certifica la donación y el estado de los servicios al día.

La jornada contará con palabras de bienvenida de Prof. Patricia Varela, secretaria general de OTR Neuquén, Adriana Santarelli y Matías Troncoso, secretario general de UPCN Cipolletti, entre otros referentes.

El V Congreso Provincial de la OTR se presenta así como una oportunidad de debate, formación y fortalecimiento de los lazos partidarios y comunitarios en la región.