Jóvenes jinetes de la comarca petrolera se preparan para competir en el Freno de Oro

Siete jóvenes jinetes de la región de la Comarca Petrolera se preparan para participar en la prestigiosa competencia de Freno de Oro, que se llevará a cabo el 6 de septiembre en Trenque Lauquen.

Las jóvenes, que entrenan bajo la guía de Cabaña Peleko, buscan demostrar su talento y representar con orgullo a la región en esta tradicional competencia ecuestre.

Para poder cubrir los gastos de traslado y garantizar su participación, la institución solicita la colaboración de la comunidad. Cada aporte permitirá que estas promesas locales puedan cumplir su sueño y mostrar el potencial de los jinetes de la Patagonia.

El responsable de la cabaña, Pablo Alejandro Albaiceta Hernández, destacó la importancia de este apoyo para que las jóvenes puedan viajar y competir en igualdad de condiciones con otros participantes del país.

Quienes deseen colaborar pueden contactarse directamente con su cuenta de mercado pago. Alias: Peleko.1972