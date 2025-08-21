Invitan a jornada de cine debate en el IFD N°1 de Cutral Co

El Instituto de Formación Docente N°1 (IFD 1) organizará un cine debate destinado a la comunidad educativa y público en general, con el objetivo de generar un espacio presencial de reflexión y diálogo sobre temas de actualidad. La actividad se realizará el viernes 22 de agosto, a las 20:00 horas, en las instalaciones del instituto.

En esta primera edición, se proyectará la película “Dark Waters”, basada en el artículo del periodista Nathaniel Rich publicado en The New York Times en 2016, titulado “The Lawyer Who Became DuPont’s Worst Nightmare”. La historia invita a debatir sobre la relación entre la producción industrial y el cuidado del ambiente, así como sobre el Derecho Ambiental y el rol del Estado en la protección de los recursos naturales.

La iniciativa, impulsada por la Coordinación de Bienestar Estudiantil del IFD 1, busca ofrecer un espacio de encuentro presencial en el que los participantes puedan intercambiar ideas, reflexionar y profundizar en cuestiones que afectan a la sociedad y al entorno.

La entrada es libre y abierta a toda la comunidad interesada en participar del debate.