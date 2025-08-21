“Es una emoción muy grande”, dijo la ganadora del 0 kilómetro que sorteó Cutral Co

Hoy se concretó la entrega de los premios del sorteo Buen Contribuyente Electrónico que organizó el municipio de Cutral Co. María Laura Novoa, la ganadora del automóvil Toyota Yaris, 0 kilómetro con caja automática expresó que “es una emoción muy grande”.

Novoa contó que le mandaban mensajes avisándole que se hacía el sorteo. “Pensé, que sería re pretencioso de mi parte ganarme el auto, aunque un premio consuelo podía ser”, relató. Cuando terminó el sorteo estaba acompañada por su prima y le empezaron a llover los mensajes de felicitaciones. Saltó y gritó de alegría al enterarse que su cupón era el ganador.

“Fue una emoción tremenda”, acotó. Como el auto tiene caja automática, escuchó de parte del intendente Ramón Rioseco las indicaciones para conducirlo.

Por su parte, la secretaria de Hacienda, María Noel Sanhueza refirió que la idea es buscar un estímulo y, de cierta forma, premiar el aporte que hacen los contribuyentes que están al día. “Es un esfuerzo mancomunado que se hace para seguir creciendo, con el plan de obras, el mantenimiento de los espacios públicos, todo el costo que tiene en sí el mantenimiento de todos los servicios”, subrayó la funcionaria.

Finalmente, el intendente Rioseco destacó que en Cutral Co existe una política que proyecta a mediano y largo plazo, no es por la coyuntura. “Es generar una política pública de mediano y largo plazo. A fin de año habrá otro. Es una manera de devolverle al vecino el esfuerzo de estar al día con la municipalidad”, dijo.

Más adelante, Rioseco mencionó que los municipios tienen el gran problema que los contribuyenes no toman como un compromiso pagar los servicios retributivos.

“Es un gran compromiso porque es cuidar la casa. El vecino paga IVA, internet y teléfono y no se queja. Se queja cuando tiene que pagar la municipalidad. En general, tenemos montos accesibles y prestamos un muy buen servicio”, destacó.

Refirió que en la ciudad se desarrollan obras, los espacios públicos, los servicios. “Es una manera de construir una sociedad más sólida. Estamos muy agradecidos. A fin de año, tendremos otro premio que será más grande que éste. Así que a seguir construyendo una sociedad colectiva”, concluyó.

En la ceremonia se entregaron los premios de $2,5 millones al resto de los ganadores.