El hospital zonal aborda los desafíos de los consumos problemáticos en la etapa perinatal

El próximo viernes 22 de agosto, desde las 8:30 en el Centro Cultural Gregorio Álvarez, se llevará a cabo la Jornada Interinstitucional “Reflexiones y debates en torno a los consumos problemáticos en la gestación y la primera infancia”, organizada por el Dispositivo de Atención Perinatal del hospital complejidad VI de Cutral Co y Plaza Huincul.

La propuesta busca generar un espacio de reflexión, intercambio y debate sobre los desafíos que plantea el abordaje de los consumos problemáticos en mujeres embarazadas, durante la internación neonatal y en la primera infancia.

📌 Cronograma

8:30 : Acreditación.

: Acreditación. 9:00 : Apertura oficial.

: Apertura oficial. 9:30 – Mesa 1 (Abordaje prenatal): Equipo de Obstetricia y Laboratorio del Hospital Complejidad VI expondrán sobre consumo y embarazo, y sobre dispositivos de atención a madres con consumos problemáticos.

Equipo de Obstetricia y Laboratorio del Hospital Complejidad VI expondrán sobre consumo y embarazo, y sobre dispositivos de atención a madres con consumos problemáticos. 10:00 – Mesa 2 (Abordaje perinatal en internación neonatal): Participarán la médica pediatra Cecilia Darocas, el servicio de enfermería de internación y la licenciada en Nutrición Narela Martín, con enfoques sobre neonatos expuestos, salud mental y lactancia materna.

Participarán la médica pediatra Cecilia Darocas, el servicio de enfermería de internación y la licenciada en Nutrición Narela Martín, con enfoques sobre neonatos expuestos, salud mental y lactancia materna. 11:30 : Intermedio musical con Jorge Contreras en vibráfono.

: Intermedio musical con Jorge Contreras en vibráfono. 12:00 – Mesa 3 (Medidas de protección y abordaje psicosocial): Presentaciones de profesionales de Trabajo Social y del servicio social hospitalario, junto a aportes jurídicos sobre acompañamiento en primera infancia en contextos de consumo.

Presentaciones de profesionales de Trabajo Social y del servicio social hospitalario, junto a aportes jurídicos sobre acompañamiento en primera infancia en contextos de consumo. 13:00: Lectura del documento de cierre.

Cada mesa contará con un espacio de preguntas para el público, fomentando el intercambio entre profesionales y asistentes.

Quienes deseen enviar ponencias o consultas pueden hacerlo a través del correo electrónico: [email protected].

Con esta jornada, el Hospital Complejidad VI refuerza su compromiso en la construcción de estrategias integrales para la atención y acompañamiento de madres, niños y familias en situación de vulnerabilidad frente a los consumos problemáticos.