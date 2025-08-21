Cutral Co capacita a formadores sobre derechos de niñas, niños y adolescentes en el deporte

Mañana viernes 22 de agosto, se llevará a cabo el Módulo 6 del programa “Formar a los Formadores”, en el Gimnasio Municipal Enrique Mosconi, de 18:00 a 22:30 horas. La capacitación está destinada a quienes trabajan con infancias y adolescencias en clubes, escuelas deportivas y espacios comunitarios.

El encuentro, a cargo de la doctora Nara Oses y el equipo Ley 2302, junto al Fuero Penal Adolescente de Neuquén, abordará los derechos de niñas, niños y adolescentes en el deporte, brindando herramientas y conocimientos para promover espacios seguros y respetuosos.

La formación es obligatoria y, al finalizar, los participantes serán incorporados al Registro de Formadores/as Idóneos/as, requisito indispensable según la Ley 2302 y normativa local vigente.