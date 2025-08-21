Culto de Plaza Huincul compartió un desayuno en el hospital zonal

Esta mañana, la dirección de Culto de Plaza Huincul realizó una actividad solidaria en el Hospital de Complejidad VI. Integrantes del área acercaron infusiones calientes y tortas fritas para compartir con las personas que aguardaban un turno, realizaban trámites o visitaban a un familiar internado, así como también con el personal de salud que se encontraba en funciones.

Desde la Dirección destacaron que el objetivo de la propuesta fue generar un espacio de cercanía, escucha y acompañamiento en un lugar donde diariamente confluyen pacientes, familias y trabajadores de la salud.

“Estar presentes, escuchar y compartir también es una forma de cuidar”, remarcaron al cierre de la jornada.