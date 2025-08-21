Cortarán la energía eléctrica en un sector del barrio San Martín de Cutral Co

Desde la cooperativa Copelco se informó que hoy habrá un corte de energía eléctrica que afectará a dos sectores de los bloques A21 y A20, en el barrio General Libertador San Martín -ex500 Viviendas- de Cutral Co.

La interrupción será desde las 9 hasta las 13. La cooperativa informó que se deberán tares de sustitución de conductor subterráneo de alimentador de baja tensión y cambio de protecciones.

Se pide a las vecinas y vecinos que tomen los recaudos correspondientes para evitar mayores inconvenientes.