Tribunal de Impugnación confirma la condena de Lucas Veroiza

El Tribunal de Impugnación, integrado por los jueces Federico Sommer, Andrés Repetto y Nazareno Eulogio, confirmó la condena contra Lucas Veroiza por el delito de homicidio triplemente agravado, declarando inadmisible el recurso presentado para impugnar la sentencia y la pena. La condena incluye agravantes por la utilización de arma de fuego, alevosía y el concurso premeditado de dos o más personas. (LEG 293302)

Lucas Veroiza había sido declarado culpable en un juicio con jurado popular junto a Darwin Patricio Navarrete y Maximiliano Bovino por la muerte de Lucas Telmo, ocurrida en febrero de 2024.

En abril de este año, el juez Luciano Hermosilla dictó la pena de prisión perpetua para Veroiza, conforme al Código Penal, dado que no pudo realizarse la audiencia de cesura simultáneamente con sus coimputados debido a la renuncia de su abogado defensor antes de la audiencia de determinación de la pena.

Cabe destacar que en junio pasado, Navarrete y Bovino también vieron rechazados sus recursos de impugnación de sentencia y pena.

La causa continúa siendo objeto de seguimiento judicial y mediático, mientras los condenados cumplen prisión por el homicidio agravado que conmocionó a la región.