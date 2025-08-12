Se acerca el Primer Congreso Nacional “Próxima Generación UTN: Energía y Futuro en Vaca Muerta”

Los días 13 y 14 de agosto, la Universidad Tecnológica Nacional (UTN), Facultad Regional Neuquén, será sede del Primer Congreso Nacional “Próxima Generación UTN: Energía y Futuro en Vaca Muerta”. El encuentro, que tendrá lugar en el Centro Cultural de Cutral Co, reunirá a estudiantes de ingeniería, docentes, jóvenes profesionales, especialistas del sector energético y representantes de empresas operadoras y de servicios.

El evento busca fortalecer la articulación entre el ámbito académico y la industria petrolera, con un enfoque especial en la formación, la innovación tecnológica y el desarrollo sostenible en la región de Vaca Muerta, una de las principales formaciones hidrocarburíferas no convencionales del mundo.

Entre los temas centrales del congreso se destacan la extracción no convencional y sus diferencias con métodos tradicionales, el contexto histórico y la evolución de Vaca Muerta, así como los desafíos y oportunidades que presenta. También se abordarán innovaciones tecnológicas vinculadas a la inteligencia artificial, Big Data, Internet de las Cosas y la digitalización de procesos aplicados a la industria energética.

Además, se promoverá la actualización de planes de estudio y estrategias de formación profesional, incluyendo mentorías y experiencias prácticas para favorecer la inserción laboral de los futuros ingenieros. Otro eje fundamental será la seguridad, la gestión ambiental, la transición energética y la responsabilidad social en la producción hidrocarburífera.

Este congreso nacional es una oportunidad para consolidar vínculos entre las 30 facultades regionales de la UTN y las empresas líderes del sector, fomentando el desarrollo tecnológico y profesional para las próximas generaciones que impulsarán el futuro energético del país.