Más de 500 personas atendidas en Plaza Huincul en auditorías de la Agencia Nacional de Discapacidad

Durante los días 11 y 12 de agosto, se llevó a cabo en Plaza Huincul un dispositivo de atención y asesoramiento para beneficiarios de pensiones no contributivas, organizado por la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS).

En la primera jornada, se atendieron más de 470 personas de un total de 700 convocadas, superando las expectativas de asistencia. En total, más de 500 beneficiarios participaron en ambas jornadas, alcanzando un porcentaje de atención del 66,42%.

El operativo incluyó a beneficiarios no solo de Plaza Huincul y Cutral Co, sino también de localidades cercanas como Zapala, Añelo, Neuquén, Picún Leufú, Sauzal Bonito y Andacollo. La iniciativa tiene como objetivo facilitar el acceso a derechos y realizar la actualización de documentación para quienes perciben pensiones no contributivas por discapacidad.

Desde ANDIS informaron que, en continuidad con este trabajo, se realizará un nuevo encuentro en el interior de la provincia, programado para los días 14 y 15 de agosto en San Martín de los Andes.