Imputan a siete personas por integrar una banda narco con ingresos millonarios en Plaza Huincul

El Ministerio Público Fiscal (MPF) formuló cargos contra siete personas acusadas de integrar una organización dedicada a la venta de drogas en Plaza Huincul, con movimientos en billeteras virtuales que superaron los 160 millones de pesos en los últimos meses.

La audiencia de formulación de cargos se realizó ayer al mediodía en Cutral Co, encabezada por el fiscal jefe Gastón Liotard y el asistente letrado Rodrigo Blanco. El MPF solicitó prisión preventiva para algunos imputados y la prohibición de salir del país para otros, ante el riesgo de fuga y de entorpecimiento de la investigación.

De acuerdo con la teoría fiscal, la banda operó entre el 5 de mayo y el 19 de junio de este año desde dos puntos de venta ubicados en un mismo lote del barrio Otaño. Estaba liderada por S.A.C. y M.A.B., quienes, según la investigación, ejercían el mando y tomaban decisiones sobre la logística y el abastecimiento. L.A.T. era la persona de confianza de los líderes, participando en la organización y en la venta, mientras que L.M.B., V.N.A., A.N.V. y P.A.M. se dedicaban a la comercialización directa.

En allanamientos realizados el 4 de julio, se incautaron 52 gramos de cocaína y 94 gramos de marihuana, además de plantas de cannabis sativa. Otros procedimientos en junio arrojaron como resultado el secuestro de más cocaína, marihuana, 65 plantas y 60 plantines de cannabis. También se detectó un importante movimiento de personas en las viviendas investigadas, con transacciones sospechosas en lapsos de pocos minutos.

Informes de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) revelaron que, entre enero y abril de 2024, S.A.C. registró ingresos por 97 millones de pesos; L.A.T., 41 millones; L.M.B., 9,9 millones; V.N.A., 6,1 millones; y A.N.V., 8,7 millones. Ninguno de ellos cuenta con empleo registrado. Además, la pareja que lideraba la banda posee bienes valuados en aproximadamente 300 mil dólares.

El juez de garantías Diego Chavarría Ruíz avaló la formulación de cargos y las medidas cautelares solicitadas. S.A.C. y M.A.B. continuarán detenidos por cuatro meses, mientras que el resto de los imputados deberán cumplir restricciones como presentaciones periódicas en fiscalía y prohibición de acercarse a los puntos de venta.