Homicidio de Pablo Mieres: son dos los detenidos en La Plata

Al primer detenido que tuvo la causa judicial que investiga el homicido del joven cutralquense radicado en La Plata, Pablo Mieres, se le sumó un segundo sospechoso: Ronaldo Alexis Iriarte Duarte.

De acuerdo a lo que indica el medio periodístico 0221.com.ar de La Plata, el hombre tiene 26 años y es de nacionalidad paraguaya. Su imputación es por el presunto delito de encubrimiento y tenencia ilegal de armas.

El otro imputado es Nicolás Damián Arévalo, de 39 años, con un amplio legajo delictivo. Fue detenido en Berisso, después que se lo captó por cámaras de seguridad merodeando cerca del domicilio de la víctima y participar de un encuentro presuntamente pactado con Mieres.

Los investigadores avanzan en el camino del esclarecimiento del hecho. En un allanamiento se logró recuperar uno de los celulares de la víctima, Mieres, junto a una notebook, varios teléfonos más y un arma automática Glock con municiones.

La causa está caratulada como homicidio doblemente agravado criminis causa.

En paralelo, se conoció quela familia de Pedro Pablo Mieres tiene la intención de presentarse como particular damnificada ante la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio (UFIJ) N°3, que dirige el fiscal Gonzalo Petit Bosnic.

Serán los abogados Cristian Ariel González, Gastón Jesser y Sebastián Irurria, quienes representarán a los padres y hermanas de la víctima.

El funcionario universitario fue encontrado sin vida en la madrugada del 17 de junio. Estaba en su departamente de la calle 115, entre 46 y 47. Tenía signos de extrema violencia.

La autopsia determinó que la causa de muerte fue asfixia por estrangulamiento, probablemente con la manga de un buzo. Ambos están con prisión preventiva.