Realizan una nueva charla sobre Alzheimer en Plaza Huincul

El grupo de autoayuda “Libélula Púrpura”, integrado por familiares de pacientes con Alzheimer, invita a la comunidad a participar de una charla informativa que se realizará el miércoles 13 de agosto a las 17:00 horas en la sede barrio Central de Plaza Huincul, ubicada en Azucena Maizani S/N.

La actividad estará dirigida por Andrea Pereyra y Mariela Ibañez, y contará con la presencia de Laura Pic, el doctor César Omar Pérez y la licenciada Florencia Pizurnia, quienes abordarán distintos aspectos vinculados a la enfermedad de Alzheimer, sus tratamientos y el acompañamiento a pacientes y familias.

El encuentro busca generar un espacio de contención y brindar herramientas para mejorar la calidad de vida tanto de las personas diagnosticadas como de quienes las acompañan.

Para más información, los interesados pueden comunicarse a los teléfonos 299-5963306 o 299-5085542.