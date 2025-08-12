Habrá reunión para docentes jubilados y próximos a jubilarse en Cutral C0 y Plaza Huincul

La Secretaría de Asuntos Previsionales de ATEN Provincial convoca a una reunión especial dirigida a compañeras y compañeros docentes jubilados, así como a aquellos que estén próximos a jubilarse. El encuentro se realizará el próximo 13 de agosto a las 17:00 horas en el Salón Mirtha Dovis de la seccional local.

La actividad contará con la presencia de los consejeros del ISSN (Instituto de Seguridad Social de Neuquén) cuyo mandato ha finalizado, quienes brindarán información relevante para los docentes asistentes.

Este espacio busca fortalecer el vínculo con quienes han dedicado su vida a la educación y facilitar información actualizada sobre temas previsionales que les interesan.

La convocatoria está destinada a quienes ya están jubilados y también a docentes que estén en proceso de jubilación, garantizando un espacio de diálogo y asesoramiento.