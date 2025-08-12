Anunciaron corte programado de energía eléctrica en Cutral Co

Copelco informó que el próximo miércoles 13 de agosto se realizará un corte programado de energía eléctrica en distintos sectores de la ciudad de Cutral Co.

La suspensión del suministro se llevará a cabo entre las 09:00 y las 12:00 horas y tiene como finalidad ejecutar tareas de mantenimiento en la subestación transformadora.

Según detalló la entidad, el corte afectará a los asociados ubicados:

Desde calle Irigoyen hasta calle Poma.

Desde calle Gregorio Álvarez hasta avenida Eduvina Godoy.

Copelco solicitó a los vecinos de las zonas comprendidas tomar los recaudos necesarios para minimizar inconvenientes durante el período de interrupción. Además, aclaró que los trabajos están sujetos a factores climáticos, por lo que en caso de mal tiempo podrían reprogramarse.