Estudiantes del CFP N°22 realizaron el catering para un evento provincial en Cutral Co

En el marco del Encuentro Provincial de Maestros Rurales, alumnos y alumnas del Centro de Formación Profesional N°22 de Cutral Co participaron elaborando el catering del evento.

La tarea estuvo a cargo de estudiantes del trayecto formativo Auxiliar Panadero/a, quienes prepararon una variedad de productos para agasajar a docentes y autoridades presentes. La experiencia se enmarcó en las prácticas profesionalizantes, instancia clave dentro de la formación que brinda la institución para vincular los conocimientos adquiridos en el aula con situaciones reales de trabajo.

El encuentro reunió a representantes de distintos puntos de la provincia, en una jornada destinada al intercambio de experiencias y la capacitación continua de los maestros rurales.